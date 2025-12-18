Alcalde de Tarazá: no hubo acompañamiento a desplazados de veredas Tahamí, Tesorito y Doradas Altas

Tarazá- Antioquia

Desde el mes de septiembre de 2025, 144 personas, entre ellos 32 menores de edad , se desplazaron al área urbana de Tarazá. Desde esa fecha permanecieron en el coliseo municipal a la espera de garantías de seguridad para retornar a sus veredas, pero, según Yomer Álvarez, alcalde de esta población, no hubo apoyo institucional para las 62 familias de las veredas Tahamí, Tesorito y Doradas Altas.

El mandatario manifestó que, pese al llamado al gobierno nacional, no hubo respuesta para las necesidades de las víctimas del conflicto entre los grupos ilegales Clan del Golfo y el ELN que los obligó a salir de sus territorios. La Unidad de Víctimas entregó ayudas humanitarias.

“Pues, realmente, algunas personas decidieron, por voluntad propia, ir a sus veredas; otros se quedaron en el municipio de Valdivia; otros se quedaron en la cabecera municipal, se autoalbergaron de familiares y amigos, porque, pues, hoy realmente, por parte del gobierno nacional, un acompañamiento real, hablo ministerio de defensa, ministerio del interior y ministerio de la igualdad, ninguno”, se quejó el alcalde.

A propósito del reciente paro armado del ELN que afectó la subregión del Norte de Antioquia, específicamente Valdivia, pero en límites con Tarazá, el alcalde Álvarez manifestó que este tipo de acciones que pone contra la pared al Estado genera temor a las poblaciones campesinas.

“Lamentable, porque eso golpea la economía de los territorios, genera inseguridad y desconfianza en los territorios, y, pues, nosotros necesitamos un gobierno que sea garante de derechos en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de cerrar esas brechas de desigualdad e iniquidad”, agregó.

Las familias que retornaron a sus veredas continúan en riesgo ante la situación de seguridad que continúa muy compleja en los territorios, por lo que se advierte que podrían ser víctimas de nuevos hechos violentos.