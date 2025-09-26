En Tarazá hay cerca de 100 campesinos desplazados de varias veredas por combates entre ilegales

Tarazá- Antioquia

Desde hace tres días, varias familias de las veredas Tamí y Doradas Altas de Tarazá se han estado desplazando hacia el área urbana debido al conflicto que padecen en la ruralidad por los constantes combates entre grupos ilegales que se disputan el territorio.

Según el reporte oficial del alcalde de esta población del Bajo Cauca, Yomer Fabián Álvarez, explicó que actualmente hay 31 familias albergadas en el coliseo municipal de las veredas antes mencionadas.

“El territorio hoy se encuentra minado y, pues, la gente vive una incertidumbre, vive con miedo, vive en zozobra, y todos los eventos que hemos tenido en ese sector han conllevado que la gente tenga que desplazarse de ese territorio. La información que tenemos es que vienen saliendo 15 personas más de la vereda Doradas, donde las personas se encuentran confinadas, pero esta mañana hubo unos enfrentamientos en el sector y, pues, la gente, a pesar del riesgo que corre, decidió salir de la vereda”, relató el mandatario.

También expresó con preocupación que los campesinos confinados no han podido salir de sus territorios por el temor a caer en un campo minado y eso también les ha afectado en la consecución del sustento diario.

Atención y solicitud de ayuda al Estado

El alcalde manifestó que con los pocos recursos que tiene la alcaldía han estado atendiendo a los desplazados con alimentación y otros kits de emergencia, pero se desborda la capacidad, por lo que pide al gobierno nacional atender esta crisis humanitaria en lo social, de manera urgente.

“Desde el día cero que nos enteramos de que las personas venían saliendo, habilitamos el albergue que fue en el coliseo municipal. Desde el día cero hemos estado organizando allá la alimentación, las colchonetas, que el espacio sea lo más agradable; la presencia de la institucionalidad ha estado ahí, la secretaría de salud y el hospital del municipio atendiendo a los pobladores. Los niños no están en este momento desescolarizados porque la docente del territorio está con los niños ahí atendiéndolos, recibiendo clases en un aula del parque educativo del municipio”.

Seguridad urgente

En cuanto a la seguridad, indica que han solicitado de manera insistente apoyo de más efectivos para poder contrarrestar esa arremetida de los ilegales, pero por ahora, pese a que el gobernador de Antioquia también ha hecho lo propio, el Estado aún no garantiza la tranquilidad de los campesinos, recalca.

“Ese es un sector donde limita el municipio de Cáceres, limita el municipio de Tarazá, el municipio de Anorí y Valdivia, donde es un corredor que realmente durante todo el tiempo ha vivido en conflicto, pero que, en los últimos meses, por no decirlo, en el último año ha venido agudizándose el conflicto en ese sector, los enfrentamientos, inclusive hoy los desplazamientos de las personas del sector”, agregó el alcalde Yoimer Álvarez.

Agrega que la presencia del Ejército no es suficiente.

“Y el Estado tiene que hacer presencia, el Gobierno Nacional tiene que hacer presencia, el Ministerio de Defensa tiene que hacer presencia en el sector, pero no una presencia con dos o tres efectivos; es una presencia que sea permanente y una presencia que sea efectiva para el control del territorio”.

Finalmente, dijo que lamentablemente teme que el número de desplazados, que hoy ya supera los 10, aumente con el paso de los días.