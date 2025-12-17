Murió en combate alias ‘Darwin Núñez’, segundo cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete, en Caquetá

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Colombia

En desarrollo de operaciones militares del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Sexta División del Ejército Nacional sostuvieron combates con integrantes de la Estructura Rodrigo Cadete, perteneciente al Bloque Jorge Briceño Suárez del grupo armado organizado residual (GAO-r), facción al servicio de alias ‘Calarcá’, en el departamento del Caquetá.

Durante la operación fue neutralizado alias ‘Darwin Núñez’, quien se desempeñaba como segundo cabecilla de esta estructura criminal y por quien existía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, alias ‘Darwin Núñez’ tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años.

Inició su accionar delictivo en redes de apoyo al terrorismo y posteriormente integró los componentes armados de la extinta guerrilla de las FARC-EP, haciendo parte del Frente 40 y, más adelante, del Frente 62 Míller Perdomo de las disidencias de las FARC, con injerencia criminal en Caquetá.

Prontuario criminal

Las autoridades le atribuyen la participación en múltiples acciones terroristas de alto impacto. Entre ellas, la activación de un artefacto explosivo contra el esquema de seguridad del exgobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, en la vereda Palmeras del Arenoso, municipio de Solano, hecho en el que murieron dos civiles y resultaron heridos cinco policías.

También se le responsabiliza de un atentado con explosivos en el barrio Morichal de Cartagena del Chairá, donde fallecieron cuatro personas, incluida una menor de edad, y resultaron lesionados seis más, entre civiles y uniformados.

Asimismo, alias ‘Darwin Núñez’ es señalado del homicidio del subintendente Ricardo Monroy y del secuestro de 78 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) en la vereda Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, quienes fueron atacados con explosivos mientras custodiaban instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy.

Según el Ejército, el cabecilla también lideró confrontaciones armadas contra la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia en los municipios de Puerto Rico y Florencia, por el control de economías ilícitas asociadas al narcotráfico en la región.

La institución señaló que esta operación representa un contundente debilitamiento del mando y control de la Estructura Rodrigo Cadete, afectando de manera directa su capacidad militar y financiera, y reduciendo delitos como extorsión, narcotráfico, homicidios selectivos, reclutamiento de menores y la instrumentalización de la población civil en Caquetá y Huila.

Durante el operativo se incautó abundante material de guerra y explosivos, entre ellos seis fusiles, una ametralladora calibre 7,62 mm, una pistola, un lanzagranadas M203, más de 3.300 cartuchos, 38 proveedores y cinco granadas calibre 40 mm, además de equipos de comunicaciones, dispositivos electrónicos, un dron y documentación que es analizada por inteligencia militar. También fueron destruidos de manera controlada nueve artefactos explosivos.