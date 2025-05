Disidencias imponen control social y económico en zonas rurales de Caquetá, según audios revelados

Colombia

Caracol Radio tuvo acceso a audios en los que Diana Milena Agudelo Salazar, alias “Morocha”, hermana de alias “Urías Perdomo”, cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de ‘Calarcá’, da órdenes y amenaza a comunidades rurales del departamento de Caquetá.

“Morocha” sería una de las personas de confianza de alias “Tornillo”, quien fue abatido recientemente en una operación militar.

En las grabaciones, queda en evidencia cómo este grupo ilegal ejerce control sobre los pobladores, imponiéndoles tareas específicas como la siembra de huertas y el cumplimiento de un “manual de convivencia”.

Las amenazas van desde sanciones económicas hasta la invitación a abandonar sus tierras si no acatan las órdenes impuestas.

Uno de los fragmentos más reveladores dice:

“Si en este momento hay compañeros que no están de acuerdo con esas tareas que se están desarrollando, pues entonces déjeme decirle que nosotros lo invitamos a que venda y se vaya (…) No podemos tener gente desordenada ni en las veredas, ni en las comunidades, ni mucho menos en el territorio”.

En los audios también se hace referencia al cobro de multas por no cumplir con las labores exigidas, como el mantenimiento de cultivos de autosubsistencia:

“Tienen ocho días y desembolsen lo que les corresponde por multa por no hacer las tareas (…) No todos pueden sembrar dos, tres matas de cebolla y decir que ya tienen huerta. No hagan eso”.

Este tipo de imposiciones hacen parte de una forma de control territorial, buscando someter a las comunidades a una disciplina impuesta por la disidencia, con medidas disfrazadas de normas comunitarias.