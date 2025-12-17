Minsalud a juicio disciplinario por irregularidades en nuevo sistema de salud de maestros

JUDICIAL

La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y a otros altos exfuncionarios del gobierno por irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud de los maestros.

También fueron objeto del pliego de cargos los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Gloria Inés Ramírez Ríos exministra de Trabajo y Aurora Vergara Figueroa, exministra de Educación, además de varios miembros de la junta directiva del FOMAG y representantes de FECODE.

#JUDICIAL | La Procuraduría (@PGN_COL) llamó a juicio disciplinario al @MinSaludCol Guillermo Alfonso Jaramillo y a otros altos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro (@petrogustavo) por irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud de los… pic.twitter.com/pFlmfsad03 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

El documento de 87 páginas advierte que, los hechos objeto de investigación se refieren a las fallas que se habrían presentado en el proceso de implementación del nuevo modelo de salud para el Magisterio, y que estarían asociadas a la tardía aprobación de la última versión del manual de contratación faltando dos días para su entrada en vigencia; contratación tardía de las IPS; no haber realizado negociación previa de las tarifas; permitir la prestación de los servicios de salud y entrega de medicamentos sin previa autorización.

En desarrollo…