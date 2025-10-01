La atención médica de los docentes boyacenses continuará garantizada por el FOMAG

La coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en Boyacá, Carolina Quintero, confirmó que, pese a las dificultades surgidas por la terminación del contrato con el operador JERSALUD, se están adelantando gestiones para asegurar la atención en salud de los docentes y sus familias. «...Queremos enviar un mensaje de tranquilidad: ningún maestro quedará desprotegido, ya estamos trabajando en los mecanismos de transición...», afirmó.

Quintero explicó que la decisión se dio tras no lograrse un acuerdo en las condiciones del contrato con el prestador, situación que llevó al cese del servicio desde el 1 de octubre. «...El proceso fue complejo, pero debemos velar porque los recursos del magisterio se administren con transparencia y sostenibilidad...», señaló.

Frente a las preocupaciones expresadas por los sindicatos de maestros, la funcionaria destacó la importancia del acompañamiento institucional. «...Entendemos la inquietud del gremio y por eso hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que acompañen el proceso de empalme, para garantizar el derecho fundamental a la salud de los docentes...», precisó Quintero.

Finalmente, reiteró el compromiso del FOMAG con la calidad y la cobertura del servicio. «...Estamos avanzando en la contratación de nuevos operadores y en mecanismos de supervisión más estrictos. El objetivo es que el magisterio de Boyacá no solo tenga atención continua, sino también oportuna y con altos estándares de calidad...», concluyó.