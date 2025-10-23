Salud y bienestar

Fomag: maestros podrán cambiar clínica u hospital en el que serán atendidos cada 3 meses

Los nuevos prestadores iniciarán la atención a partir del 1 de noviembre

Andrea Arenas

El Fondo nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), anunció la actualización de su red de hospitales y clínicas por departamento, y los resultados del proceso de libre de elección, el cual se realizará cada tres meses, permitiendo a los maestros elegir o cambiar la IPS qué será su puerta de entrada al sistema de salud

“Cumplidos los tres meses, nosotros damos 15 o 20 días, avisamos y los maestros, en esos 15 o 20 días, seleccionan dentro de los prestadores, y el primer día del mes siguiente, inmediatamente ya están ubicados en otro prestador”, indicó Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag.

Se definió que los nuevos prestadores iniciarán la atención a partir del 1 de noviembre de este año, y durante el periodo de transición, los cambios o novedades serán notificados directamente a los afiliados, para mantener una comunicación clara.

Además, en los casos en los que un prestador decline por bajo número de usuarios, los maestros continuarán recibiendo atención en la clínica u hospital que venía prestando el servicio, para garantizar la continuidad y la estabilidad en la atención.

“Por primera vez contamos con una red única a nivel nacional, con tarifario propio, lo que hace realidad la libre elección de los maestros. Es un logro que nunca se había alcanzado y que refleja nuestro compromiso con un modelo de salud digno, transparente y sostenible”, dijo el vicepresidente del Fomag.

La medida, implementada a través de la Fiduprevisora S.A. como administradora del Fondo, aplica el principio de territorialidad, asegurando que los usuarios puedan acceder a los servicios de salud dentro de su propio municipio, distrito o departamento, reduciendo desplazamientos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema.

