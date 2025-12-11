Boca Juniors reconoce interés en Marino Hinestroza

Marino Hinestroza festeja uno de sus dos goles ante el Medellín / Colprensa.

Marcelo Delgado, exjugador y ahora miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, dialogó con Radio La Red de su país sobre la actualidad del club Xeneize. Delgado se refirió, entre otras cosas, a la posibilidad de fichar al colombiano Marino Hinestroza.

Al ser interrogado sobre posibles refuerzos para el 2026, el Chelo dedicó grandes elogios al jugador de 23 años, añadiendo que lo evaluarán tanto a él, como a otras posibilidades.

“Hemos visto el video del jugador, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, comentó el Chelo Delgado sobre el interés en el colombiano.

Marino Hinestroza ya había sido relacionado antes con Boca Juniors, a mediados del presente año, a pesar de que el jugador, tras la eliminación a manos de Millonarios de dicha Liga, dio unas declaraciones con tono de despedida, continuó en la institución durante un semestre más.

Hinestroza se encuentra en Atlético Nacional desde el año 2024, tiempo en el que ha conquistado tres títulos con la institución, una Liga, una Copa y una Superliga. Su desempeño en el equipo antioqueño, le representó pelear por una plaza en la Selección Colombia; no obstante, aún se encuentra en la búsqueda de consolidarse con Néstor Lorenzo.