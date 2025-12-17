Gobernador dio detalles tras atentado en La Lizama y aparición de bandera del ELN en Santander

Juvenal Díaz habló de dos hechos distintos ocurridos en las últimas horas y pidió a la comunidad mantener la calma.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entregó nuevos detalles sobre la situación de orden público en el departamento, tras dos hechos que encendieron las alertas de las autoridades: el ataque contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, y la aparición de una bandera alusiva al ELN en una vía nacional.

Sobre lo ocurrido en La Lizama, el mandatario reiteró que se trató de un acto violento que dejó una funcionaria herida y graves daños a la infraestructura del peaje. Indicó que, según la información de inteligencia, este hecho tiene vocación de esclarecimiento en el corto plazo, y que ya se adelantan las labores para identificar a los responsables.

En cuanto al segundo caso, Díaz Mateus se refirió a la bandera del ELN hallada en el sector El Zamorano, en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá. Aclaró que no se trató de un ataque, sino de un acto de intimidación, presuntamente realizado por bandas a las que les habrían pagado para generar temor entre la población.

El gobernador explicó que la Policía y el Ejército ya hicieron presencia en la zona y desplegaron labores de inteligencia para dar con los responsables. También señaló que, en este caso, la misma comunidad retiró la bandera, y que el tránsito por ese corredor vial no se vio afectado.

Finalmente, Díaz Mateus envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, viajeros y transportadores. Aseguró que la Fuerza Pública reforzará la seguridad en las vías y llamó a no dejarse intimidar por este tipo de acciones, especialmente en plena temporada de viajes de fin de año.