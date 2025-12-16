Autoridades descartan artefacto explosivo del ELN entre Bucaramanga y San Gil.

Bucaramanga

Las autoridades siguen en máxima alerta ante el anuncio del paro armado por parte del ELN, en la mañana de este martes se ubicó una bandera alusiva a este grupo al margen de la ley en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Bogotá.

Los hechos se presentaron exactamente sobre el kilómetro 7 en el punto conocido como El Zamorano, de acuerdo a lo reportado por el Coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, allí se ubicó una bandera del ELN y se pintó un cilindro con esta bandera también pero fue retirado por la misma comunidad.

Las autoridades reportan normalidad sobre este corredor vial para los viajeros, ya los policías que estaban allí acordonando la zona se retiraron. Desde el Ejército Nacional confirmaron un despliegue de más de mil uniformados para garantizar la seguridad de todos los viajeros.