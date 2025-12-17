Casos en los que una persona se puede pensionar antes de los 50 años, según la Ley 100 de 1993

En Colombia, las pensiones son un pago periódico, temporal o vitalicio, que es recibido por una persona, esto, luego de realizar diferentes aportes a lo largo de su vida laboral, esto con el objetivo, de tener una garantía o seguro económico, en diferentes situaciones. Según Colpensiones, que es la administradora estatal de las pensiones públicas en Colombia, estas son otorgadas a personas por razones como invalidez, sobrevivencia, casos familiares, o, la más común, por vejez.

Sin embargo, para que una persona pueda pensionarse en Colombia de la forma más común, es decir, por vejez, debe cumplir requisitos como 1.300 semanas cotizadas, es decir, trabajar y realizar los debidos reportes por cerca de 26 años, y cumplir la edad de pensión, que en mujeres es de 57 años y en hombres son 62 años, razón por la cual, muy pocas personas logran llegar a la vejez con una pensión.

Pero, por otro lado, existen casos excepcionales en los cuales las personas tienen la posibilidad de pensionarse mucho antes, siendo uno de estos casos, las pensiones por invalidez, gracias a las cuales, una persona puede empezar a obtener el ingreso mensual a cualquier edad, sin importar si es mayor o menor de 50 años.

Pensión por invalidez

Según la legislación colombiana, una persona es considerada en estado de ‘invalidez’ cuando debido a una lesión o una enfermedad, que no fue causada intencionalmente, pierde el 50% o más de su capacidad laboral, ya sea debido a condiciones físicas o psicológicas que le impiden desarrollar o continuar con su vida productiva. Sin embargo, a pesar de ser un caso excepcional, quien solicite esta pensión debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un certificado de invalidez mínima del 50%

Haber cotizado cincuenta semanas de pensión en los últimos tres años anteriores a la fecha de invalidez

Invalidez por causa laboral

Por otro lado, en el caso de las personas que resultan en un estado de invalidez a causa de un accidente laboral, o debido a las labores en que se desempeñaba, deberá realizar el proceso a través de la administradora de riesgos laborales (ARL) correspondiente.

También es importante resaltar, que en el articulo 14 de las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, se establece una incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y vejez, por tanto, una persona que cumpla los requisitos para obtener ambos beneficios, únicamente podrá recibir uno de ellos. Debido a que cubren el mismo riesgo.

Pensión de sobrevivencia

Por otro lado, también se establece la pensión de sobreviviente, donde una persona que no cumpla los requisitos para obtener una pensión propia, puede hacerse con el ingreso que era destinado a un familiar directo. Por ejemplo, si fallece el padre de una familia, su cónyuge, hijos o padres, pueden solicitar dicha prestación económica.

