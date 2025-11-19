¡Histórico! Docentes pensionados podrán acceder a una prima de medio año tras 36 años de pleito

Colombia

Desde la creación de la Ley 91 de 1989, esta es la primera vez en 36 años que se abre la puerta para que los maestros pensionados después del 2012 puedan reclamar y recibir una prima de medio año en el mes de junio como uno de sus derechos.

Este logro se produjo gracias a la acción jurídica de la firma López Quintero Abogados, la cual es liderada por el doctor Yobany López Quintero, quien durante años ha luchado por los derechos de los docentes en Colombia.

FOTO: Dr. Yobany López Quintero Ampliar

Esto permitió que los profesores pensionados pudieran acceder a este beneficio luego de tres décadas.

Así las cosas, miles de maestros pensionados, tanto activos como retirados, gozarán de la prima de medio año. Además, se les permitirá reclamar retroactivos, según determinen los fallos judiciales y las normas vigentes.

Desde la Oficina de Abogados López Quintero se invita a todos los profesores pensionados luego del 2012 para que puedan vincularse a los procesos de reclamación de la prima de medio año y puedan acceder a este derecho por las vías jurídicas como se viene obteniendo.

Es así como este hecho se convierte en un precedente histórico para el Magisterio colombiano, resolviendo la situación de miles de maestros que hoy pueden hacer valer su derecho.