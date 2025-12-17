Capturan 11 integrantes de la banda criminal, “Los del Llano”

Medellín

Las diferentes capturan se realizaron en el cumplimiento de órdenes judiciales, esta estructura criminal operaba en el occidente de la ciudad y estaría vinculada a graves hechos de extorsión, tortura y desplazamiento forzado.

Durante el operativo fue capturado alias “Trenzas”, quien según las autoridades es señalado como cabecilla principal de la estructura, junto a varios coordinadores de la zona que delinquían principalmente en el corregimiento de San Cristóbal.

Las investigaciones arrojan que esta estructura criminal se dedicaba al cobro sistemático de extorciones bajo amenzas violentas a residentes y comerciantes. Las víctimas que se negaran a pagar las cuotas impuestas por los delincuentes eran desplazados forzosamente de sus viviendas, generando miedo entre la comunidad.

Según el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, el 8 de marzo del presente año, en el sector, El Cucaracho, integrantes de dicha organización retuvieron forzosamente y torturaron a dos jóvenes de 16 y 18 años, utilizando choques eléctricos y cobrando una suma de $20 millones de pesos a sus familiares por su liberación.

Fueron incautados durante el procedimiento dos pistolas, una escopeta, 20 cartuchos calibre 38 y siete teléfonos celulares. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y seguirán las investigaciones para esclarecer los hechos.