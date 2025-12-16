Medellín: presunto homicida del policía que se opuso a un huerto ya fue judicializado

Medellín

El pasado fin de semana se registró el homicidio del subintendente de la policía Iván Ferney Tabares Restrepo , de 44 años, en el barrio El Pomar de la comuna de Manrique. Según el reporte, el funcionario que se moviliza en una moto de civil fue interceptado por dos hombres en un medio de transporte similar y le robaron sus pertenencias, entre ellas unas joyas. El policía se opuso y hubo un intercambio de disparos. Fue llevado a un centro médico, pero falleció. El presunto agresor Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años, quedó herido y fue capturado en un centro asistencial.

La fiscalía informó que esta persona ya fue judicializada, por lo que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los presuntos delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.

El conductor de la moto en la que se movilizaba el capturado sigue siendo buscado por las autoridades.