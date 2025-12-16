Cabal pide claridad al Centro Democrático con resultados tras elección de candidata presidencial

Tras la elección de la Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal pidió al partido claridad con los resultados del proceso de selección que se adelantó.

Según dijo Cabal, ese fue el acuerdo inicial al que se llegó, por lo que indicó que es clave que desde la colectividad les expliquen cómo se llevó a cabo el proceso no solo para tranquilidad de los militantes, sino para informar a la ciudadanía.

“La idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender y como les digo, tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres, en pos de este país. Ahora viene una siguiente etapa”.

A propósito, la senadora María Fernanda Cabal también pidió al Centro Democrático que sí participen de las consultas interpartidistas de marzo, en donde se espera se defina quién será el o la candidata presidencial de la oposición para la primera vuelta presidencial de mayo de 2026.

“A Uribe le molesta que se hable de mecánica política. Yo digo que siempre defenderé la consulta, porque el público quiere votar, no hay nada más antipático que las encuestas. Por eso a la gente le dice, quiero votar, ¿dónde puedo votar? Pues es una encuesta. La gente quiere votar, dejemos que la gente vote”.

La congresista agregó que se comprometió a apoyar a Paloma Valencia como candidata del partido para las próximas elecciones, de modo que manifestó su respaldo a su candidatura.

“Yo me comprometí con Paola y con Paloma a acompañar a cualquiera. Si ganaba yo, ganaba alguna de ellas y yo tengo que honrar mi palabra”.

Así se eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático

Según informaron desde el Partido, la firma chilena CADEM, adelantó un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas, distribuidas por regiones en todo el país, a través de entrevistas

autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente acordado entre las partes. Indicaron que este estudio arrojó un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%.

En cuanto al segundo proceso, que se adelantó con la firma Panel Ciudadano, también de Chile, señalaron que se consultó a cinco mil militantes activos del Centro Democrático. Indicaron que de este ejercicio se recibieron 2.255 votos válidos, con un margen de error del 1,45%.