En su primer evento como candidata presidencial, Paloma Valencia propuso disminuir los ministerios

La Estrella- Antioquia

La recién designada candidata a la presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia , realizó su primer evento público luego de que fuera elegida de la terna entre María Fernanda Cabal y Paola Olguín. Este primer acercamiento con la ciudadanía se llevó a cabo en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, de la mano del que ella califica como su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La candidata oficial presentó algunas de sus propuestas; en este primer momento manifestó su intención de fortalecer el trabajo de las mujeres, de los jóvenes y la informalidad en el país.

“Imagínese que cada una señora que es dueña de cada peluquería, ¿qué pasaría si las asociáramos a todas y en vez de ser dueñas de una peluquería fueran dueñas de un conglomerado de siete peluquerías? Se imagina lo que podemos hacer por ellas en términos de crédito, de compras, de presencia, de cómo las podemos empoderar para que sus negocios salgan adelante. Uno de los temas que más me duele es que de cada cinco negocios informales de este país, que a duras penas dan para vivir, cuatro son de mujeres”.

Pero quizás una de las iniciativas que impulsará desde su campaña y que llamó la atención de los presentes será la de minimizar el gasto del Estado para ahorrar 30 billones de pesos.

“Si reducimos de los diecinueve ministerios que tenemos a doce, ahorrando veinte por ciento en cada uno, nos ahorramos treinta billones de pesos, y una de las fusiones que más me ilusiona, Educación, cultura y deporte, un solo ministerio, con una visión de que los niños en Colombia salgan de colegio y entren a una escuela, o de deporte, o de arte, o de música, o de danza”.

La señora Valencia también realizó algunas críticas al presidente Gustavo Petro y a su candidato a la presidencia Iván Cepeda.

“El presidente Petro y su pupilo Cepeda, que es el responsable de la paz total, lo que hicieron fue deshacer lo que había logrado el presidente Uribe, que era que Colombia empezara a caminar hacia la paz. Yo les quiero dar unas cifras para que ustedes nos las ayuden a replicar. Este gobierno tiene cuarenta mil muertos encima. Es la cifra que no veíamos en casi más de una década. ¿Sabe por qué? Porque decidieron sacar la fuerza pública de los territorios.

Finalmente, agradeció al expresidente Uribe la confianza e invitó al partido a trabajar para que, como ella lo indica, sea la primera mujer presidenta del país.