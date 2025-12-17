Alarma en La Guajira por quema de tractomula y atentado a la vía férrea

Bandera del ELN en el sur de La Guajira

Dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron una tractomula y le prendieron fuego. En el lugar fue abandonado un cilindro que, al parecer, contenía material explosivo. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades del departamento señalaron que estos hechos estarían relacionados con el paro armado anunciado que adelanta el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ante la situación, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 10 de la Décima Brigada del Ejército, en coordinación con unidades antiexplosivos, se desplazaron hasta la zona para asegurar el área.

Ataque contra la vía férrea

Las autoridades confirmaron que los mismos sujetos habrían dinamitado la vía férrea del Cerrejón.

Como medida preventiva, la vía que comunica hacia el municipio de Uribia permanece cerrada a la altura del kilómetro 51, en el tramo comprendido entre las comunidades indígenas de Orroco y Porvenir, mientras se restablecen las condiciones de seguridad para los usuarios.

Activan PMU permanente

Desde la Gobernación de La Guajira fue activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente para el monitoreo de la seguridad y la coordinación de acciones junto a la Policía y el Ejército.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, solicitó al Gobierno Nacional reforzar la seguridad del departamento.

“Ante la gravedad de la situación, hago un llamado urgente al ministro de Defensa, Pedro Sanchez y al Gobierno Nacional, para que se adopten medidas inmediatas que refuercen la seguridad en La Guajira, teniendo en cuenta el impacto que estos hechos pueden generar sobre el desarrollo turístico y económico del departamento durante la temporada decembrina”, escribió Aguilar en sus redes sociales.