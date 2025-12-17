Barranquilla

Asesinan a líder social en Soledad: fue durante intento de hurto

Según Indepaz, se trata del líder social número 184 que ha sido asesinado durante este año en el país.

Fue asesinado un líder comunal en el municipio de Soledad, Atlántico.

Estamos hablando de Pablo José Almanza Cañate, quien era miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Sol. Almanza Cañate tenía 72 años y fue asesinado a bala a las afueras de su vivienda luego de un intento de atraco.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana que incluye al municipio de Soledad con un llamado a la acción prioritaria, señalando la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos La familia del líder social pide que este homicidio no quede impune

