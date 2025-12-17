En febrero sigue la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro: esta es la razón

Aplazan para febrero la continuidad de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante este martes, la Fiscalía y el delegado del Ministerio Público terminaron sus apreciaciones con respecto a las pruebas admitidas por parte del Juez para el juicio oral contra Nicolás Petro en este caso.

El Juez se mostró inconforme luego que el abogado suplente de Nicolás Petro no estuviera preparado para sustentar los recursos de reposición y apelación solicitados por el titular de la defensa, Alejandro Carranza, quien no pudo estar en la audiencia.

Se advirtió a la defensa que de tener la misma situación en las próximas audiencias se compulsará copias.

La Fiscal Lucy Laborde había solicitado al Juez que no se suspenda la audiencia argumentando que no se encontraban en un momento de “igualdad de armas” en cuanto a la sustentación de los recursos solicitados.

La audiencia continuará para el 23, 24 y 26 de febrero en donde la defensa tendrá la oportunidad para argumentar sus recursos de apelación y reposición y luego el Juez decidirá.