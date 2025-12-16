UdeM investiga presuntas irregularidades en la maestría del rector del Tecnológico de Antioquia

Medellín, Antioquia

La Universidad de Medellín anunció la apertura de una investigación interna para establecer si existieron irregularidades en la obtención del título de maestría en Contratación Estatal del actual rector del Tecnológico de Antioquia, Leonardo García Botero, quien este 16 de diciembre espera ser reelegido para un nuevo periodo al frente de la institución.

La decisión se produce tras las denuncias del abogado Carlos Mario Patiño, sustentadas en respuestas oficiales a derechos de petición y en la verificación de requisitos académicos exigidos para la Maestría en Contratación Estatal, programa cursado por García Botero entre 2021 y 2023.

Lo que afirma oficialmente la Universidad de Medellín

En un comunicado público, la Universidad de Medellín confirmó que el título fue otorgado en 2023, durante la administración del entonces rector Federico Restrepo Posada, y explicó que el egresado optó por la modalidad de artículo científico como trabajo de grado.

Según la institución, “uno de los requisitos académicos para la obtención del título de esta Maestría es la presentación del trabajo de grado y su correspondiente aprobación”. En este caso, el trabajo se presentó bajo la modalidad de artículo, con acompañamiento de una docente asesora y aval de la coordinación del programa.

Sin embargo, la universidad precisó que el artículo no fue publicado, un aspecto central del debate académico y jurídico. En el comunicado se lee textualmente que el artículo “únicamente fue sometido a la revista, entrando en proceso editorial, pero no fue publicado, requisito indispensable para cumplir con la modalidad escogida por el estudiante”.

La institución también indicó que la revista informó que “no cuenta con trazabilidad completa del trámite editorial”, lo que impide verificar con certeza el estado real del artículo.

Investigación disciplinaria y posibles acciones legales

Ante esta situación, la Universidad de Medellín anunció medidas internas y legales. En el comunicado se señala que “inició el proceso disciplinario correspondiente a la docente involucrada, garantizando el debido proceso y el análisis riguroso del caso”.

Adicionalmente, se informó que desde la Coordinación de Servicios Jurídicos y Documentales se adelantan actuaciones frente a exdirectivos de la institución y que se solicitó el consentimiento del propio egresado para revisar el acto administrativo que otorgó el título. La universidad advirtió que, de no existir dicho consentimiento, “se procederá con el medio de control de nulidad del acto administrativo”.

La versión previa de la Universidad de Medellín en derechos de petición

Antes del comunicado público, la Universidad de Medellín había respondido un derecho de petición en el que sostuvo una posición distinta. En esa respuesta, fechada el 2 de septiembre de 2025, la institución afirmó que García Botero sí cumplió todos los requisitos para obtener el título.

En ese documento se afirma de manera expresa: “el señor Leonardo García Botero cumplió con todas las condiciones para obtener su título de grado de Maestría en Contratación Estatal, como consta en el Acta de Grado 19177 de 10 de marzo de 2023”.

Allí también se indicó que el trabajo de grado se tituló “De la Gestión y Responsabilidad Fiscal en el marco de la Contratación Estatal en Colombia” y que no fue publicado en el repositorio institucional porque el egresado decidió optar por una revista científica.

La universidad sostuvo además que el artículo “fue aceptado para publicación en el mes de octubre de 2022” por la Revista Prolegómenos, y que, de acuerdo con el reglamento académico, “con el hecho de contar con un artículo publicable evaluado, cumplen con el requisito de grado”.

Lo que respondió la Revista Prolegómenos

No obstante, una respuesta posterior de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de la editora de la Revista Prolegómenos, contradice esa afirmación.

En su comunicación, fechada el 2 de diciembre de 2025, la editora informó que, tras revisar el sistema editorial OJS, “no hay datos de ningún artículo publicado, con el título ‘De la gestión y responsabilidad fiscal en el marco de la contratación estatal en Colombia’”.

La revista aclaró además que las publicaciones son de libre acceso y que el contenido de sus volúmenes puede ser verificado públicamente, sin que aparezca el artículo mencionado.

Caracol Radio buscó respuestas del rector y del Tecnológico de Antioquia

Caracol Radio buscó directamente al rector Leonardo García Botero para conocer su posición frente a la investigación, sin obtener respuesta.

La emisora también consultó al equipo de comunicaciones del Tecnológico de Antioquia, desde donde se aseguró que las denuncias hacen parte de un “plan de desprestigio” y que, según su interpretación, para la obtención del título no era necesaria la publicación del artículo, sino únicamente su aprobación por el comité editorial.

Caracol Radio solicitó al equipo de comunicaciones que entregara la edición de la revista en la que supuestamente habría sido publicado el artículo. No se recibió ninguna edición ni soporte documental.

Un antecedente sensible: el caso Julián Bedoya

Este nuevo episodio ocurre en un contexto delicado para la Universidad de Medellín, que en años recientes estuvo en el centro de una fuerte controversia por el título de abogado otorgado al exsenador Julián Bedoya.

En ese caso, la propia universidad solicitó la anulación del título, tras concluir que no se cumplieron los requisitos académicos exigidos, situación que derivó en investigaciones del Ministerio de Educación, decisiones judiciales y sanciones disciplinarias contra exdirectivos.