Min. Educación requiere al Tecnológico de Antioquia por presuntas irregularidades en elección

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Educación Nacional solicitó al Tecnológico de Antioquia (TdeA) entregar información detallada sobre el proceso electoral estudiantil realizado el pasado 28 de agosto, luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en su desarrollo.

Mediante el radicado 2025-EE-259434, enviado al rector Leonardo García Botero, el Ministerio invocó sus funciones de inspección y vigilancia, señaladas en el artículo 9° de la Ley 1740 de 2014, para requerir documentos clave del proceso y esclarecer situaciones denunciadas.

Entre los puntos solicitados están la resolución que conformó el Comité de Garantías Electorales, los nombres y vinculaciones de sus integrantes, los actos administrativos de designación de jurados de votación y el reporte de veeduría ejercido durante la jornada electoral.

Denuncian presunto acarreo desde Amalfi

Uno de los puntos más sensibles del requerimiento tiene que ver con lo ocurrido en la sede de Copacabana del Tecnológico. Según las denuncias, un bus habría llegado desde el municipio de Amalfi transportando estudiantes y a uno de los candidatos, acompañado por la docente Jessy Yadira Murillo Gamboa.

El Ministerio pidió a la institución un informe sobre las circunstancias de este hecho, su legalidad en el marco del proceso electoral, y qué medidas tomó la organización para garantizar la igualdad entre los aspirantes.

También se solicitó el acto administrativo mediante el cual se establecieron los puestos de votación, y se exigió que toda respuesta venga acompañada de las normas y documentos que respalden las actuaciones del TdeA.