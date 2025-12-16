Mucha atención porque habrá cierre del aeropuerto El Edén de Armenia debido a simulacro de accidente

Armenia

Precisamente este miércoles 17 de diciembre se realizará un simulacro de accidente aéreo en el horario comprendido entre las 08:00 a. m., y las 11:00 a. m.

La Aeronáutica Civil junto a la gerencia del Aeropuerto Internacional El Edén, y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades territoriales y de socorro informó que con el objetivo de garantizar la integridad del simulacro y la seguridad de todos los participantes y la infraestructura han emitido la comunicación correspondiente para establecer el cierre total de las operaciones aéreas en la terminal aérea de la ciudad durante dicho intervalo de tiempo.

Por lo tanto, enfatizaron que no habrá operaciones de aterrizaje ni de despegue en el horario antes mencionado.

En el comunicado también resaltaron que este ejercicio es fundamental para evaluar la capacidad de respuesta y la articulación de las instituciones ante una emergencia de alta complejidad.

Asimismo, informaron que en el simulacro participará un amplio contingente de organismos de respuesta:

Entidades Nacionales y Territoriales: UNGRD, OMGERD, CRUE.

Fuerzas de Seguridad y Control: Policía Nacional, Ejército Nacional, CTI, Migración Colombia, ICA y DIAN.

Organismos de Socorro y Rescate: Cruz Roja, Defensa Civil, y los cuerpos de Bomberos de Armenia, La Tebaida y Aeroportuarios.

Desde la aeronáutica mencionaron que las aerolíneas que tienen programación de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Edén como Avianca, LATAM, Wingo y Spirit Airlines, han sido debidamente notificadas sobre el cierre temporal, por lo que recomendaron a sus pasajeros verificar itinerarios con antelación.