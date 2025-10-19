El aeropuerto internacional el Edén de Armenia contará con sistema biométrico de migración

Armenia

El objetivo del sistema es identificar y agilizar el ingreso y salida de los viajeros para estar a la vanguardia de aeropuertos de grandes ciudades como Cartagena, Pereira y Bogotá.

El director del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón sostuvo que todo lo que sea equipamiento para el aeropuerto es importante porque fortalece la dinámica y competitividad.

“Todo lo que sea equipamiento para el departamento, especialmente para el aeropuerto es importante y nos suma a hacer más competitivos. Estos equipos de lectura biométrica lo que van a hacer es agilizar el proceso de inmigración y emigración lo que va a disminuir los tiempos de espera, las filas que tanto han sido las quejas de los viajeros y vamos a tener procesos mucho más expeditos lo que nos vuelve mucho más competitivos", indicó.

Fue claro que esta herramienta lo que permitirá será disminuir los tiempos de espera y las largas filas que era una de las constantes quejas de los usuarios.

Explicó respecto al funcionamiento del sistema que las personas se acercan con una información en específico y el equipo toma una foto de los ojos y automáticamente podrá continuar acortando así los tiempos.

“Simplemente las personas se acercan con una información de su número de vuelo, de la fecha de viaje, se acercan al equipo toma una foto del iris del ojo y automáticamente la persona que ya esté registrada podrá continuar y el tiempo de espera que se hacía eanteriormente a través del proceso manual, pues va a disminuirse considerablemente", afirmó.

Añadió: “Nosotros tenemos muy buenas condiciones en toda la parte de aire, lo que es la pista, comunicaciones, tenemos un muy buen aeropuerto y de verdad que nosotros no podemos quedarnos a la vanguardia de lo que está pasando con el edificio y con el resto de la infraestructura aeroportuaria. Entonces, por esto celebramos que que los equipos y la tecnología lleguen como tal al Aeropuerto El Edén".

Recordemos que en el mes de septiembre fue reactivada la zona aduanera del aeropuerto para los diferentes procesos de comercio exterior como el traslado de pasajeros y el transporte de mercancía.