En proceso de aprobación el Conpes para garantizar los recursos del aeropuerto El Edén de Armenia

Armenia

El coordinador del grupo de planificación de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Valencia estuvo en el Quindío realizando la socialización final del Plan Maestro para la modernización del aeropuerto internacional El Edén de la ciudad.

Informó que en los últimos dos años desde la aeronáutica civil adelantaron la actualización del plan maestro y la factibilidad de estudios y diseños de la primera fase de lo que sería la intervención del aeropuerto para los próximos 30 años.

En cuanto a los recursos para ejecutar el proyecto, dijo que esperan que el Conpes que está en proceso de aprobación establezca una hoja de ruta para la próxima vigencia presidencial y ahí tendrían la opción de contar con 500 mil millones de pesos.

Enfatizó que el objetivo es que en un futuro puedan presentar un proyecto de mayor extensión para atender una operación de aeronaves de mayor envergadura para los próximos 30 años.

Veeduría del aeropuerto

Por su parte el ingeniero Uriel Orjuela presidente de la Veeduría, resaltó que ya cuentan con estudios y diseños para gestionar los recursos y así empezar la ejecución del proyecto.

Reconoció que el estudio es muy completo y la modernización se centra en la ampliación de la pista en longitud para pasar de 2.500 metros a 3.300 lo que ofrece una oportunidad de competitividad y la ampliación de las calles de rodaje, zonas de parqueo, nuevo muelle nacional e internacional.

Recordó que el costo total es de 1.8 billones de pesos para desarrollar por etapas donde la primera cuesta 590 mil millones de pesos.

Destacó el compromiso que tiene el actual gobierno nacional de antes de finalizar este año o comenzando el próximo contar con el documento Conpes para garantizar dichos recursos en el mediano plazo.

El veedor del proyecto dijo que culmina una etapa, pero comienza otra que es la unión de esfuerzos de los gremios, de los alcaldes, del gobernador y representantes a la cámara para gestionar los recursos.

Gremios

Por último, el presidente de la junta directiva nacional de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, Diego Vásquez se mostró optimista por la socialización que se llevó a cabo por parte de la Aerocivil porque es vital para marcar el rumbo del aeropuerto.

Manifestó que sin el plan claro no se podría avanzar por eso celebró lo que considera un gran primer paso para fortalecer la dinámica comercial de la terminal aérea del departamento.

Señaló que parte de lo que requiere la demanda es una adecuada infraestructura aeroportuaria que incrementará la llegada de turistas.