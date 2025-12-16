Lucas González advierte a sus jugadores con Teófilo: “Seguro que en la vuelta no será la excepción”

Deportes Tolima busca la hazaña este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los dirigidos por Lucas González intentarán remontar la diferencia de tres goles en la serie, tras lo que fue la derrota 3-0 en el partido de ida disputado en Barranquilla.

En la rueda de prensa previa al compromiso, González se mostró optimista en poder darle vuelta a la serie, confiando en el trabajo de sus dirigidos y el apoyo de sus hinchas. De igual manera, advirtió a sus dirigidos con Teófilo Gutiérrez, quien en el partido de ida consiguió provocar a Sebastián Guzmán para que este se marchara expulsado.

Análisis del partido

“Cuando empieza un partido lo que hay que intentar es marcar un gol más que el oponente; pero este tiene una particularidad y es que hay que intentar marcar por lo menos tres más que el oponente para ganar el título. Para eso nos preparamos, diseñamos un plan que los chicos lo entienden y si se ejecuta bien tendremos posibilidades de dar una bonita pelea y mantener la ilusión de que ser campeones aún es posible”.

Motivación a sus jugadores

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros. Si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tenemos 90 para igualarlos o superarlos”.

Teófilo Gutiérrez y sus provocaciones

“Teo es un excelente jugador y lo ha hecho en otros partidos ese aspecto le gusta a él, seguro que en la vuelta no será la excepción. Son momentos que hay que saber gestionar. Esas situaciones, a los que nos gusta el fútbol, no nos gustan porque no tienen nada que ver con el juego, pero hay que aprender a dominar. Esperemos que ese no sea el protagonista, que sea la pelotita”.

Mensaje a los hinchas

“Solo tenemos palabras de agradecimiento, es una hinchada que ha sufrido bastante, hemos tenido chance de ser campeones y no hemos podido dar esa alegría; pero podemos cambiar esa historia. Tenemos eso en la mente para que la moneda vuelva a caer de nuestro lado”.