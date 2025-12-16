Invias reconoce error en publicación en redes sobre ELN y aclara que no representa su política

El Instituto Nacional de Vías, Invías, mediante un comunicado aclaró que la información publicada recientemente en el canal adscrito #767, relacionada con un comunicado del ELN, fue un error en la publicación de la entidad, que fue retirada de manera inmediata.

“Una vez detectada la publicación, el contenido fue retirado de manera inmediata, y de forma paralela se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información que se divulga a través de canales adscritos, garantizando que toda comunicación institucional provenga exclusivamente de fuentes oficiales del Estado y se mantenga dentro del mandato técnico de la entidad”, aseguró el Director Encargado de Invias Jhon Jairo González.

Según la entidad, están adelantando los correctivos administrativos y operativos necesarios para que este hecho, identificado como un error humano, no vuelva a repetirse, fortaleciendo los controles sobre los contenidos que publican contratistas en redes sociales.

“El Invías reitera que su actuación institucional se rige exclusivamente por la Constitución y la ley, y que su prioridad absoluta es la protección de la vida, la seguridad de los usuarios de la red vial nacional y la entrega de información técnica, veraz y confiable sobre el estado de las vías del país” agrega el comunicado.

Por último, la entidad reiteró que no realiza apología, difusión o reproducción de mensajes provenientes de grupos armados al margen de la ley.

La polémica publicación

En las últimas horas, la cuenta de X del @numeral767 publicó un comunicado del ELN en el marco del “paro armado”.

En dicha publicación advirtió a la ciudadanía que “evaluara la necesidad de desplazamiento y por seguridad, evitara viajes innecesarios”.

Este mensaje causó gran controversia, pues el Gobierno Nacional y varias organizaciones han advertido que esa guerrilla no puede tomarse las vías del país y mucho menos confinar a la población.