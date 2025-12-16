Estos son los tres trucos para evitar ser víctima de las estafas en Navidad, según experto

Diciembre es uno de los meses más anhelados por muchos colombianos, pues con la llegada de la Navidad se incrementan los gastos, especialmente en ropa, calzado y regalos que hacen parte de esta ocasión. Sin embargo, también representa una oportunidad que aprovechan los delincuentes para extraer dinero o la información personal de los clientes.

Y es que el pago de la prima navideña y de otras bonificaciones que reconocen las empresas durante la época de fin de año llevan a que se incrementen las estafas y el accionar de los delincuentes con tal de obtener las claves y los datos necesarios para dejar las cuentas de los clientes sin fondos.

De acuerdo a las cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, se presentaron 64.628 denuncias por estafas digitales durante el año 2025, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena las ciudades que concentran el mayor número en este aspecto. Asimismo, las autoridades señalan que este delito podría seguir en aumento.

¿Cuáles son las estafas más comunes durante la Navidad?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad en España (INCIBE), aseguró que existen varias formas de estafa durante la Navidad que incluso se llegan a intensificar por el proceder de los delincuentes. Algunas de ellas son:

Felicitaciones navideñas falsas que simulan tarjetas electrónicas: Estas contienen un malware que se activa cuando la persona accede a enlaces o archivos adjuntos.

Estas contienen un malware que se activa cuando la persona accede a enlaces o archivos adjuntos. Uso de aplicaciones digitales: Aparentemente estas son inofensivas, pero piden una buena cantidad de permisos con tal de obtener los datos personales.

Aparentemente estas son inofensivas, pero piden una buena cantidad de permisos con tal de obtener los datos personales. Smishing: Mediante esta modalidad, los delincuentes se hacen pasar por bancos, comercios o empresas de mensajería que envían SMS en los que buscan confirmar datos sensibles bajo un presunto control de seguridad.

“En diciembre, los atacantes aprovechan la coyuntura, el alto tráfico de compras y la avalancha de descuentos para activar campañas de fraude que exponen a los usuarios a enlaces que conducen a estafas, compras falsas o solicitudes de datos sensibles como información de tarjetas de crédito", explica Esteban Lubensky, presidente ejecutivo de GMS.

¿Cómo se pueden evitar esta clase de estafas?

Ante esta situación, Lubensky entregó una serie de recomendaciones para evitar que las personas caigan en la trampa de los delincuentes durante la época de Navidad.

Detectar páginas web y aplicaciones fraudulentas: Es importante asegurarse que la página web cuente con el protocolo de seguridad https para garantizar que su uso es confiable. Asimismo, debe revisar los permisos que otorga a las aplicaciones para que realicen sus funciones en el celular.

Es importante asegurarse que la página web para garantizar que su uso es confiable. Asimismo, debe revisar los permisos que otorga a las aplicaciones para que realicen sus funciones en el celular. Activar alertas bancarias: Esto se convierte en una herramienta eficaz para controlar actividades no autorizadas como el robo de claves o el riesgo de clonación de tarjetas. También es importante llevar un registro de sus movimientos bancarios.

Esto se convierte en una herramienta eficaz para controlar actividades no autorizadas de tarjetas. También es importante llevar un registro de sus movimientos bancarios. Limitar el uso de redes WiFi públicas: Los datos alojados en redes WiFi públicas facilitan la interceptación de credenciales por parte de los delincuentes; por lo tanto, no se deben llevar a cabo transacciones en ellas para que su información no quede expuesta.

Otras acciones que pueden llevar a cabo las personas para evitar las estafas son evitar acceder a enlaces enviados por mensajes de texto o chats de WhatsApp donde le pidan activar bonos o hacer supuestas actualizaciones de pedidos, ya que van a solicitar información personal o bancaria para cometer el delito.