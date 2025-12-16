Equipos colombianos en Copa Libertadores 2026: Así quedarían los bombos para fase de grupos

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definido una gran mayoría de los equipos que competirán por quedarse con el título. Pocos campeonatos restan por definir sus campeones, pero lo cierto es que la Conmebol debe tener claro el panorama de cara a lo que será el sorteo de las fases previas.

Este tendrá lugar el próximo jueves 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. en Luque, Paraguay. La fases anteriores a los grupos tendrán lugar entre la semana del 2 de febrero y la semana del 12 de marzo.

Por su parte, el sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026 y la fecha inicial está pactada inicialmente para la semana del 7 de abril.

Posibles bombos para sorteo de fase de grupos

Luego de que la Conmebol diera a conocer el ranking de equipos 2026, se comenzaron a establecer los que serían los bombos para este sorteo, pues las ubicaciones se definen partiendo de los puestos en dicho escalafón.

En ese orden de ideas, no habrá ningún equipo colombiano integrando el bombo 1. Sin embargo, si Junior logra el título de la Liga estaría en el bombo 2, pero si el que campeona es Tolima, irá al 3 junto a Santa Fe, que ya está instalado en esta fase por ser el campeón del primer semestre.

Asimismo, en el caso de que Junior gane, Tolima y Medellín serán los que disputen las fases previas y, si llegan a avanzar, serán bombo 4 de cara a la fase de grupos. Si es el Pijao el campeón, serán entonces Nacional y DIM los dos de rondas previas y Junior irá a Sudamericana.

