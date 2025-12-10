Nacional, Tolima y DIM, atentos a sorteo de fase previa Libertadores 2026: fecha, hora y cómo seguir

No hace mucho salió campeón Flamengo de la Copa Libertadores y ya se empieza a hablar de la del 2026, que tiene la gran mayoría de clasificados para el próximo año. Uno de los países que resta por definir sus otros tres representantes, es Colombia.

Por nuestro país, el único que tiene cupo fijo en la fase de grupos es Santa Fe, por salir campeón del primer semestre. Junior o Tolima será el otro que vaya directo a esta instancia, mientras que los otros dos cupos se definen por reclasificación.

Pero dependiendo del que sea campeón, habrá una variación en los clasificados a la fase previa. Medellín ya está asegurado en esta instancia, mientras que Tolima y Nacional podrían también caer a esta ronda. Si el equipo de Ibagué se queda con la estrella de fin de año, le abre el cupo al Verdolaga para que vaya a fase previa, pero si el campeón es Junior, será el conjunto Pijao el que se lo adjudique y el cuadro verde paisa irá a Sudamericana.

Equipos clasificados a la fase previa de la Libertadores

Botafogo - Segunda fase previa

Segunda fase previa Bahía - Segunda fase previa

Segunda fase previa Argentinos Juniors - Segunda fase previa

- Segunda fase previa Guaraní - Segunda fase previa

Segunda fase previa 2 de Mayo - Segunda fase previa

Segunda fase previa O’Higgins - Segunda fase previa

- Segunda fase previa Alianza Lima - Primera fase previa

- Primera fase previa Carabobo - Segunda fase previa

- Segunda fase previa Deportivo Táchira - Primera fase previa

- Primera fase previa Liverpool - Segunda fase previa

- Segunda fase previa Juventud - Primera fase previa

Resta por conocer otros representantes que estarán en esta ronda de países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Fecha, hora y cómo seguir el sorteo de fases previas de Libertadores

El sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana tendrá lugar el 18 diciembre a partir de las 10:00 a.m. de Colombia. Allí se conocerán los emparejamientos iniciales y el camino que deberán afrontar los clubes que buscan instalarse en la instancia principal.

Partiendo de la fecha elegida por Conmebol, es que la Liga colombiana tuvo que terminar el 16 de diciembre, pues la entidad pide a las confederaciones tener listos todos los representantes.

El sorteo se podrá seguir por ESPN, DirecTV y sus diversas plataformas. Asimismo, usted podrá seguir el minuto a minuto por caracol.com.co