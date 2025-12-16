Encuesta de alcaldes 2025 reveló ranking de los mejor valorados y los menos aprobados de Sudamérica

Mensualmente la ‘CB Consultora OP’ realiza un ránking con base en la valoración de los mejores alcaldes de la región, la cual es obtenida con base en la percepción que tienen los ciudadanos de sus alcaldes. En la edición anterior, correspondiente al mes de octubre, el líder de la ciudad de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había ocupado el segundo puesto de la lista, sin embargo, para el mes de noviembre tuvo una caída.

Curiosamente, a pesar de que la posición que ocupa Galán en el listado de los mejores alcaldes de la región, según los datos obtenidos y difundidos por la consultora, donde se encuestaron 522 personas mayores de 18 años, la percepción negativa del alcalde fue mayor a la positiva, con un 49,8% de rechazo contra un 47.3% de aprobación, mientras que el 2,9% no manifestaron ninguna posición.

Le podría interesar: Registraduría Nacional entregó credencial a Cristian Portilla como nuevo alcalde de Bucaramanga

Aprobación de alcaldes de Sudamérica

Encabezando el listado, se estableció el alcalde Pabel Muñoz de la ciudad de Quito (Ecuador), con un porcentaje del 50.6% de aceptación, en la segunda posición Mario Bergara de Montevideo (Uruguay) con un 50.3% de aceptación, Jorge Macri de Buenos Aires (Argentina) con un 49.1% y en cuarto lugar el alcalde de Bogotá (Colombia), Carlos Fernando Galán con un 47.3%.

El resto del listado continúa así:

Ricardo Nunes 46.3% aceptación (São Paulo- Brasil) Renzo Reggiardo 41.1% aceptación (Lima- Perú) Mario Desbordes 37.9% aceptación (Santiago- Chile) Carmen Meléndez 26.9% aceptación (Caracas- Venezuela) Luis Bello 17.9% aceptación (Asunción- Paraguay) Iván Arias 17.6% aceptación (La Paz- Bolivia)

Respecto a los valores presentados en el mes pasado, además de la caída del alcalde de la capital Colombiana a la cuarta posición del listado, el líder que presentó la mejoría de mayor relevancia fue Ricardo Nunes, cuya aprobación tuvo un incremento cercano a los 2 puntos. Por otro lado, quien presentó la disminución más importante, fue la alcaldesa de Caracas, con una caída de más de 4 puntos.

Lea también: Benedetti critica a alcaldes en EE.UU.: su show político obstaculiza la certificación y colaboración

Carlos Fernando Galán (Bogotá)

A pesar de que en esta encuesta la aprobación de Carlos Fernando Galán es relativamente alta respecto a los alcaldes de otras ciudades capitales de la región, debido a diferentes aspectos como la percepción de los ciudadanos respecto a la inseguridad en la ciudad, han sido aspectos fundamentales para la caída en la desaprobación que ha tenido el alcalde, que con el paso de los meses, ha ido empeorando.

Con relación a esto, según los resultados de la encuesta del programa Bogotá Cómo Vamos, donde se mide la percepción de los ciudadanos sobre el manejo de la ciudad desde hace más de 25 años, la aceptación de Carlos Fernando Galán, que en diciembre de 2024 se encontraba sobre el 42%, para finalizar el 2025 habría caído hasta el 26%, siendo lo más bajo que se ha visto desde la pandemia de Covid-19

Otras noticias: Llamado a los alcaldes por prevención al uso de la pólvora en estas fiestas