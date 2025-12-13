Cúcuta

Llamado a los alcaldes por prevención al uso de la pólvora en estas fiestas

Más de 15 personas han resultado quemadas

Autoridades buscan adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora /Foto Archivo

Las autoridades sanitarias volvieron a llamar la atención a los alcaldes municipales ante la no expedición de los decretos para controlar la venta y uso de pólvora.

El director del Instituto Departental de Salud de Norte de Santander Juan Beetar se mostró preocupado porque a la fecha muy pocos mandatarios han expedido la norma.

“Se cumplen dos semanas de el mes y aún estamos esperando los decretos que de una u otra manera puedan generar un mayor compromiso en la ciudadanía frente a esta situación” precisó.

Indicó además que a la fecha se tienen once adultos y cuatro menores quemados con pólvora y no hay una concientización de las implicaciones que tiene esta situación.

“Lamentamos que se haga caso omiso a las campañas, que no se acaten las recomendaciones y que sigamos lamentando casos por imprudencia y además por no hacer caso a las acciones preventivas” dijo el funcionario.

Finalmente expresó que pese a la presunta negligencia de los mandatarios municipales insistirán en mantener el control y hacer efectivas las medidas para frenar la cifra que va en aumento.

