Registraduría Nacional entregó credencial a Cristian Portilla como nuevo alcalde de Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó este lunes 15 de diciembre la credencial que oficializa a Cristian Fernando Portilla Pérez como el nuevo alcalde de Bucaramanga, después de su victoria en las elecciones atípicas celebradas el pasado domingo. Portilla, quien obtuvo cerca de 63.300 votos, asume ahora el gobierno de la capital santandereana para completar el periodo hasta diciembre de 2027.

Durante el acto protocolario, el mandatario electo expresó su agradecimiento a la institución electoral, a su familia, a los partidos que respaldaron su candidatura y a los ciudadanos que le dieron su apoyo en las urnas. Asimismo, destacó que su proyecto representa la continuidad de una visión de ciudad inaugurada con la administración de Jaime Andrés Beltrán.

Cristian Portilla aseguró que su administración se enfocará en la seguridad, la competitividad y el desarrollo económico de Bucaramanga, además de trabajar en conjunto con las autoridades departamentales para enfrentar los retos que hoy afronta la ciudad. En ese sentido, anunció la implementación de acciones dirigidas a reforzar la convivencia y la tranquilidad en los barrios.

El nuevo alcalde también adelantó que una de sus primeras decisiones será realizar una 'auditoría exprés’ para evaluar el estado financiero y contractual de la alcaldía, con el fin de transparentar la situación que deja la administración anterior y la de los mandatarios encargados que estuvieron al frente en los últimos meses.

Con la entrega de la credencial, el proceso electoral atípico culmina y el nuevo alcalde se prepara para iniciar formalmente sus funciones, en un momento en el que la ciudad enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, movilidad y equidad social.