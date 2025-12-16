El 43% de los damnificados por el incendio en el 12 de octubre en Bucaramanga son menores de edad

Bucaramanga

Un total de 58 familias y 183 personas resultaron damnificadas luego del incendio registrado en el asentamiento humano 12 de octubre, ubicado al occidente de Bucaramanga, una emergencia que dejó a decenas de personas sin vivienda que siguen esperando ayuda.

Según la caracterización realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, inicialmente se reportaron 55 núcleos familiares afectados, cifra que posteriormente aumentó a 58, todos ellos con pérdida total de sus viviendas. Se trata de construcciones humildes, levantadas con materiales precarios, que fueron consumidas por las llamas.

Las familias afectadas ya comenzaron a recibir atención humanitaria por parte de la administración municipal, que entregó frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo, kits de cocina, mercados y carpas, con el fin de mitigar la emergencia mientras avanzan las labores de acompañamiento.

Las autoridades indicaron que una parte de los damnificados permanece alojada en carpas instaladas en el sector, especialmente aquellos núcleos que no cuentan con familiares o vecinos que puedan brindarles refugio temporal.

Uno de los aspectos que más preocupa a las entidades de atención es que el 43 % de la población afectada corresponde a menores de edad, en su mayoría niños entre los 0 y 10 años. Además, dentro de las familias damnificadas se registra una importante presencia de población migrante venezolana, lo que incrementa la vulnerabilidad social tras la emergencia.

Ante la ola de solidaridad ciudadana, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó un punto de acopio en sus instalaciones, donde se reciben donaciones como alimentos, ropa, especialmente para niños, útiles de aseo y otros enseres, los cuales son clasificados y posteriormente entregados a las familias del barrio 12 de octubre.

La Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social mantienen un acompañamiento permanente, con equipos interdisciplinarios que realizan visitas diarias al asentamiento y brindan apoyo psicosocial a los afectados, mientras continúan las acciones para atender a las familias que lo perdieron todo en el incendio ocurrido el pasado viernes 12 de diciembre en la noche.