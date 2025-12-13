Bucaramanga

Voraz incendio destruyó más de 50 viviendas en el occidente de Bucaramanga

Las autoridades se encuentran realizando el censo de las personas afectadas.

Voraz incendio destruyó más de 50 viviendas en el occidente de Bucaramanga

Bucaramanga

En el asentamiento humano 12 de octubre bajo se presentó un voraz incendio que destruyó más de 50 viviendas y dejó a por lo menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado.

Hasta la zona llegó el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil y los organismos de socorro para controlar el fuego que rápidamente se iba expandiendo por todas las viviendas.

Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga, indicó que “una vez se pueda controlar el fuego, iniciaremos el censo para dar las ayudas humanitarias para las personas que se vieron afectadas”.

Las personas afectadas con las quemaduras fueron trasladadas de manera inmediata a diferentes centros médicos para recibir la atención requerida.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad