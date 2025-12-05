DIAN anunció remate de inmuebles en todo el país: desde $ 10 millones para participar en la subasta

Dian anunció remate de inmuebles en Bogotá: desde $ 7 millones para participar en la subasta. Crédito: Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, organiza habitualmente subastas y remates en los cuales se ponen a disposición del público propiedades que han sido incautadas, decomisadas o incluso declaradas en abandono. Según la entidad, estas actividades permiten generar recursos para la Nación que se emplean para fortalecer los servicios de la entidad.

Lea también: 22 mil morosos citados por DIAN y Fiscalía para cerrar procesos penales ¿Cómo saber si está en mora?

Para diciembre de 2025, la entidad tiene preparado un listado amplio de propiedad para hacer parte de audiencias de remate judicial. En el listado se encuentran inmuebles de diversa índole, desde garajes a locales comerciales y casas, partiendo desde los $ 10 millones como precio base.

¿Cuáles son las propiedades que remata la Dian en Bogotá?

Entre los inmuebles que anunció la DIAN para subasta en Bogotá se encuentran los siguientes:

Inmueble en Bogotá

Descripción del inmueble: Cuota parte 50% del inmueble ubicado en la calle 163 #73-83 GJ 82 en Bogotá.

Precio base de oferta: $10,155,600

Fecha de la audiencia: 10 de diciembre de 2025.

Lote en Chinchiná, Caldas

Descripción del inmueble: 100% del bien inmueble identificado con MI 100-245676 correspondiente al lote No A-02, ubicado en la calle 8 A entre carrera 14 y 17 B urbanización Santa Teresita Verdum, en el Municipio de Chinchiná Caldas.

Precio base de oferta: $29,162,700

Fecha de la audiencia: 11 de diciembre de 2025

Inmueble rural en Pereira

Descripción del inmueble: Inmueble rural denominado Finca Rancho El Álamo, ubicado en vereda La Siria, vía Combia del municipio de Pereira, con un área de 48000, identificado con M.I. 290-20314. Cuenta en el interior con una construcción en mampostería y guadua con teja de zinc y pisos en tablón gruesos, utilizada como pesebrera para caballos. Cuenta con otra construcción que es casa de habitación con cocina, un baño social y una habitación. Inmueble en regular estado de conservación.

Precio base de oferta: $875,367,500

Fecha de la audiencia: 10 de diciembre de 2025.

Inmueble en Sogamoso

Descripción del inmueble: Bien inmueble identificado ubicado en la calle 3B No 13-87 / Cra 14 No 3-18 del Municipio de Sogamoso, Boyacá.

Precio base de oferta: $5,463,124,800

Fecha de la audiencia: 11 de diciembre de 2025

¿Qué se necesita para ofertar en los remates de la DIAN?

Para participar en los remates de la DIAN puede seguir los siguientes pasos: