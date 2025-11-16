Atentado a Estación de Policía en Cali sería retaliación por baja de cabecilla de disidencias Farc

El ataque con explosivos contra la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de Cali, que dejó tres personas lesionadas —dos uniformados y un civil— sería una respuesta directa de las disidencias tras la operación en la que fue dado de baja John James Ararat, alias Veneno, cabecilla del frente Jaime Martínez.

Según el coronel Javier Alejandro Martín, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, los tres heridos están fuera de peligro. Uno de ellos permanece a la espera de una cirugía.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, confirmó que este atentado estaría relacionado con la neutralización de alias Veneno, jefe de finanzas de esa estructura criminal ligada a las disidencias de Iván Mordisco.

“Se presume que este hombre estaba detrás de varios atentados en Cali, Jamundí y el norte del Cauca, incluso el de las últimas horas contra la estación de Policía, así como los ocurridos en Mondomo. Cayó en zona rural de Buenos Aires, Cauca, en límites con Jamundí”, explicó García.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, detalló que alias Veneno sumaba 15 años de trayectoria criminal. Hizo parte del frente Sexto y de la columna móvil Miller Perdomo de las antiguas FARC-EP.

“Abandonó el proceso de paz en 2020 y se vinculó a la estructura Jaime Martínez. Era responsable de capacitaciones en drones y explosivos, y de al menos seis acciones criminales contra la Fuerza Pública en los últimos dos años”, señaló el alto oficial.

En horas recientes también lanzaron un artefacto explosivo contra el CAI Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali. No hubo daños ni lesionados.