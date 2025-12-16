Medellín reporta 427 atenciones a mujeres con discapacidad víctimas de violencia

Medellín, Antioquia

Entre enero de 2024 y octubre de 2025, Medellín registró la atención de 427 mujeres con discapacidad víctimas de violencias, según datos consolidados de las comisarías de familia y la línea de emergencias 123.

La cifra evidencia las barreras que enfrentan estas mujeres para acceder a protección y justicia, especialmente las adultas mayores.

Del total de casos atendidos, 360 ingresaron por comisarías de familia y 67 por la línea 123, lo que indica que la mayoría de situaciones no se denuncian como emergencias inmediatas, sino como violencias sostenidas en el tiempo.

Además, el 43 % de las mujeres atendidas tiene más de 60 años, lo que incrementa la vulnerabilidad y la necesidad de rutas especializadas de atención.

Las alertas se concentraron principalmente en Popular, Manrique y San Antonio de Prado, territorios que el Distrito identifica como prioritarios para fortalecer la respuesta institucional.

Ante este panorama, durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, el Distrito reconoció la necesidad de ajustar los procedimientos de atención, mejorar la accesibilidad comunicativa y fortalecer la articulación entre entidades para garantizar una atención efectiva a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

“Las violencias contra las mujeres con discapacidad no pueden tratarse de la misma manera que otros casos. Si no se eliminan las barreras y no se trabaja con enfoque diferencial, el acceso a la justicia sigue siendo limitado”, señaló Andrea Herrera, vicepresidenta de Conalivi.

Organizaciones que representan a personas con discapacidad señalaron que las cifras confirman la urgencia de abordar estos casos con enfoque diferencial, eliminando barreras que hoy dificultan el acceso a la justicia y a una vida libre de violencias.