¿Cuál es la incidencia de la Universidad del Quindío en el desarrollo de la región?

Armenia

La Universidad del Quindío fue epicentro del noticiero del mediodía de Caracol Radio donde su rector, Luis Fernando Polania habló de diferentes temas como la articulación para fortalecer el desarrollo de la región, obras, plan educativo entre otros.

Inicialmente el rector de la alma mater, Luis Fernando Polania se refirió a la incidencia en el desarrollo de la región puesto que actualmente participan en 81 mesas regionales y nacionales relacionada con todo el tema de políticas públicas.

Fue claro que antes no había un seguimiento sistemático de los acuerdos a los que se llegaba en las reuniones, pero el panorama es diferente actualmente ya que hay un reconocimiento a nivel nacional de los expertos de la universidad del Quindío que tienen presencia en la comisión regional de competitividad, Armenia como Vamos lo que permite marcar la diferencia.

Fue claro que impulsan proyectos que tienen un gran impacto como es la implementación del primer manual de tuéneles para Colombia, normas técnicas para la construcción de carreteras y culminaron interventorías a nivel nacional en tema de diseño geométrico de vías.

Resaltó que en la región entregaron el estudio de microzonificación sísmica para la ciudad y están enfocados actualmente en los municipios, también dijo fue clave el aporte al plan de movilidad sostenible para la ciudad que abarca planes viales integrales como conservación del medio ambiente y hábitos de vida saludable.

Prospectiva de Armenia y del Quindío al año 2050

El rector de la uniquindío dijo que trabajan 11 entidades del departamento para establecer la prospectiva de Armenia y del Quindío al año 2050. Explicó que tomaron la decisión y la semana pasada enviaron el documento a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para que asesore el seguimiento que se realizará posterior al documento.

Fue claro que para no repetir errores del pasado es clave contar con la participación de la universidad, empresa, estado y la sociedad civil para que tenga validez y posteriormente debe convertirse en política pública.

Además, dijo que establecerán un comité permanente de seguimiento que será fundamental para que se cumpla lo proyectado en dicho documento.

Obras

El rector sostuvo que tienen lista para inaugurar el próximo año la antigua biblioteca infantil que ahora se llama Ludoteca donde tendrán un espacio de lactancia con el objetivo de que estudiantes, docentes y administrativos puedan atender a sus hijos.

Fue claro que será el espacio natural del programa denominado ‘Uniquindianitos’ con el que cuentan en la universidad con todo el apoyo del programa de licenciatura en educación infantil donde atenderán de manera integral a los hijos de los funcionarios y estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades en óptimas condiciones.