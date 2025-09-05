La Universidad del Quindío se consolida como la entidad con mayor generación solar del departamento

Los paneles solares, una de las apuestas de sostenibilidad ambiental de la universidad del Quindío. Foto: Cortesía Uniquindio/Edeq

Armenia

Uniquindío ya cuenta con 887 paneles de generación de energía solar gracias a convenio con la EDEQ y cerca de 574.000 kW de generación al año.

La Universidad del Quindío y EDEQ presentaron el segundo sistema de generación de energía solar fotovoltaica instalado en los bloques de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y Ciencias Agroindustriales del mater

Roger Posada, jefe comercial de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ explicó “El sistema consta de 405 paneles solares y 2 inversores instalados en un área de 1.046 metros cuadrados. Con una potencia de 106 kilovatios, se espera que este proyecto genere alrededor de 274.000 kilovatios hora al año, lo que equivale al consumo promedio de 242 hogares quindianos en un año”

Y agregó “hoy la EDEQ cuenta con el 20% de los sistemas eh de generación solar instalados, ha sido partícipe de ellos, representa más o menos 1.2 MW de capacidad instalada y seguimos creciendo día a día con nuevas ofertas para nuestros clientes, con el fin de crecer y generarle beneficio a toda nuestra comunidad.

¿Qué inversión ha hecho EDEQ?

Por parte de EDEQ hemos invertido casi 6000 millones de pesos en la instalación de los sistemas en los cuales hemos participado de manera directa y hoy tenemos más de 50 proyectos instalados en el departamento. Y hay otros en camino, otras ofertas con nuevos clientes esperando el visto bueno de ellos para seguir avanzando.

Luis Fernando Polanía, rector Uniquindío

“La Responsabilidad Sostenible es uno de los pilares de nuestro plan de gestión Uniquindío, en conexión territorial. Esta apuesta nos ha permitido fortalecer el plan de gestión ambiental, nuestra guía para que cada acción que emprendamos propenda por el respeto del medio ambiente y su conservación”

Play/Pause Mostrar Opciones Luis Fernando Polanía, rector Uniquindío 01:42 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Los paneles solares, una de las apuestas de sostenibilidad ambiental de la universidad del Quindío. Foto: Cortesía Uniquindio/Edeq

Y afirmó “estos sistemas de paneles solares reafirman el campus uniquindiano como un aula viva en el que los estudiantes podrán cultivar esa sensibilidad por el cuidado de la biodiversidad y enfrentar, desde el conocimiento, las emergencias provocadas por el cambio climático.

El jefe comercial de la EDEQ indicó además “Hoy instalados con a corte de Julio teníamos 351 proyectos instalados con paneles solares y 30 en solicitud porque es innegable que el cambio climático nos va a afectar a todos, aparte el bolsillo también porque cada día se van a volver cada vez más costosos los energéticos, entonces hay que buscar alternativas que alivien el bolsillo y que sea más sostenible el planeta.