Directivas de la Uniquindío advierten sobre la falta de pago del gobierno nacional para la gratuidad

Y es que el 92% de los estudiantes de la universidad del Quindío se encuentran bajo el esquema de gratuidad que promueve el gobierno nacional.

El rector de la institución de educación superior, Luis Fernando Polania inicialmente dijo que el alto porcentaje de los estudiantes beneficiados ayuda a las familias con el fin de obtener una mayor facilidad de acceso.

“Digamos que lo infortunado es que en el esquema tradicional de las universidades nosotros estábamos acostumbrados a que primero nos pagaban el servicio y luego lo prestábamos. Eso generaba un flujo de caja adecuado para poder desarrollar diferentes actividades y estrategias de nuestra alma mater", mencionó.

Explicó que a partir del esquema de gratuidad se llegó a un acuerdo en el que el 80% de los recursos se desembolsaban en el mes de agosto y tres meses después de finalizada la prestación del servicio se entregaba el restante.

Alertó que la situación crítica actual está relacionada con que a la fecha el gobierno nacional no ha desembolsado los recursos que superan los 16 mil millones de pesos de la prestación del servicio del segundo semestre del año 2025.

"A partir del esquema de gratuidad se llegó a un acuerdo de que el 80% de estos recursos se desembolsaban en el mes de agosto y tres meses después de finalizar la prestación del servicio tras hacer las conciliaciones correspondientes con el Ministerio de Educación se entregaba el último 20%. La situación crítica que tenemos hoy en día es que Hoy no nos has entregado un solo peso de la prestación del servicio que hicimos en el 2025 2″, alertó.

Destacó que es un tema muy complejo por los compromisos económicos que tiene como tal la universidad y dijo que cuando los padres de familia cancelaban la matrícula hacían el esfuerzo pagando en las fechas establecidas.

Añadió: “Específicamente para el caso de la Universidad del Quindío asciende a un poco más de 16 mil millones de pesos. Entonces, se pueden imaginar nosotros terminando año hay que pagar primas, hay que hacer liquidaciones de nuestros docentes, pues genera una tensión adicional que no deberíamos estar viviendo porque pues se sale de nuestras manos. Cuando los padres de familia pagaban, hacían el esfuerzo y nos pagaban en la fechas".

“El gobierno nacional en documentos oficiales nos dice que el recurso está garantizado, pero digamos que el recurso está garantizado en el papel, pero no en la liquidez necesaria“, puntualizó.