Chapecoense rinde honores a Nacional con su nueva camiseta: “Un homenaje a la grandeza de un club”

Helio Neto, sobreviviente a la tragedia de Chapecoense, luce la nueva camiseta del equipo que rinde homenaje a Nacional / Twitter: @ChapecoenseReal.

Chapecoense, que regresa a la primera división brasileña en la temporada 2026, rindió un emotivo homenaje a Atlético Nacional con su primera camiseta del próximo año, campaña en la que estará celebrando 10 años de la conquista de su Copa Sudamericana.

El club de Chapeco generó una hermandad con el equipo antioqueño desde los trágicos sucesos ocurridos en el 2016. Cuando el club viajaba rumbo a Medellín para disputar la final de la Sudamericana ante los antioqueños, su avión se accidentó, perdiendo la vida la gran mayoría de jugadores del plantel.

Tras lo sucedido, Nacional, en un acto que conmovió y le dio la vuelta al mundo, renunció al título, coronándose campeón, por primera vez en su historia, a nivel continental, el cuadro brasileño.

Mensaje de Chapecoense

En la presentación de su nueva camiseta, con las tradicionales franjas verdes y blancas de Atlético Nacional, Chapecoense hizo una emotiva dedicatoria al Verdolaga.

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será un símbolo de historia y gratitud”, se lee en la publicación.

Y añade: “Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso.𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 . 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬”.

La publicación se encuentra acompañada de un video que rememora los homenajes hechos en el estadio Atanasio Girardot a las víctimas del trágico accidente. En el fondo de la imagen, se puede ver la camiseta de Nacional colgada.

El protagonista del video es uno de los tres jugadores sobrevivientes a la tragedia, Helio Neto, quien porta el trofeo de la Copa Sudamericana consigo.