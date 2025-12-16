Caravana navideña del acueducto de Bogotá también estará en Soacha: Estas son las rutas.

Bogotá / Soacha.

Indicaron desde la Empresa de Acueducto de Bogotá que la caravana, que durante esta temporada recorrerá 18 localidades de Bogotá, ampliará su ruta al municipio vecino, en el cual la EAAB brinda servicio de acueducto al 94 % del territorio y de alcantarillado al 85 %. El paso de la caravana llenará de luces, alegría y música las calles soachunas para celebrar la época decembrina, resaltando la importancia del agua y el papel de los páramos en la vida de la ciudad, en el marco de las actividades distritales Navidad es Cultura 2025.

“En nuestra conversación con el alcalde Julián coincidimos en la importancia de llevar esta celebración al municipio, no solo para compartir un momento especial con las familias, sino también para reforzar el mensaje del cuidado del agua en un territorio donde también prestamos nuestros servicios”, señaló Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB.

Esta nueva ruta se suma a los nueve recorridos programados en Bogotá y llevará un mensaje de alegría y unión a las familias de Soacha. La caravana contará con vehículos emblemáticos de la EAAB, ambientados con el espíritu del páramo, y estará acompañada por Renacua y sus amigos Roloso, Candino, Frailejón Augusto, Colibrithany y Beny el venado, personajes que representan la riqueza del ecosistema.

¿Cómo será el recorrido de la Caravana de la Empresa de Acueducto en Soacha?

Ruta 10 - Municipio de Soacha

Viernes 19 de diciembre

Desde: Centro Comercial Parque Campestre – Cra. 7C con Avenida Indumil.

Hasta: Parque Tibanica Cra. 6 A Este con Calle 33.

Recorrido:

La caravana saldrá por la Avenida San Marón, tomará la rotonda por la primera salida y seguirá por la Carrera 30. Luego se incorporará a la Avenida Terreros, cruzará el puente de la Diagonal 37A y continuará por la Avenida Terreros, Calle 38 hasta la rotonda de la Carrera 9.°Desde allí girará a la derecha por la Calle 33 y avanzará hasta la Carrera 6A Este, en el Parque Tibanica, donde finalizará el recorrido.

Cada ruta cuenta con un punto de inicio y de llegada diseñado para que más familias puedan vivir esta experiencia navideña cerca de sus hogares. Consulte aquí todas las rutas, horarios y el mapa interactivo de la Caravana Navideña del Acueducto: https://www.acueducto.com.co/rutadelanavidad.html