Uno de los policías fallecidos en Cali era Santandereano

Bucaramanga

Un hecho de violencia ocurrido en Cali en la madrugada de este martes también golpea a Santander. Uno de los dos policías que murió en un atentado terrorista en esa ciudad era oriundo del departamento.

La víctima fue identificada como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, santandereano y con 15 años de servicio en la Policía Nacional.

El ataque se registró en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de la ciudad, cuando una patrulla realizaba labores de vigilancia.

Contexto: Ataque terrorista en Cali deja dos policías fallecidos

Según información oficial, al paso de los uniformados fue activado un artefacto explosivo, lo que dejó gravemente heridos a los dos policías.

Ambos fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili, donde fallecieron horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Le puede interesar: Autoridades descartan artefacto explosivo del ELN entre Bucaramanga y San Gil

El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, explicó que el atentado se produjo con artefactos explosivos ocultos en un colchón y dio detalles sobre los subintendentes fallecidos.

“Son dos funcionarios de nuestra institución. Nuestro subintendente, Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Robert Steven Melo Londoño, de acá de Cali, del municipio de Pradera”, detalló el general Bello.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia contra la Fuerza Pública que también han golpeado a Santander. El pasado 29 de noviembre, en Bucaramanga, murió el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, mientras frustraba el robo a una joyería en el sector de Cabecera, un caso que aún conmociona a la ciudad.