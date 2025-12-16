Así funcionará el pico y placa en la vía Murillo – Manizales durante la temporada de vacaciones

Tolima

Se aproxima la temporada de vacaciones, en la cual se prevé que aumente considerablemente el flujo vehicular en la vía Murillo – Manizales, que se ha convertido en un destino turístico por ser considerada la “Carretera más linda de Colombia”.

Según la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, el pico y placa regirá de la siguiente manera durante los dos últimos fines de semana de diciembre. Las placas autorizadas serán:

Fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025: 0, 2, 4, 6 y 8.

0, 2, 4, 6 y 8. Fin de semana del 27 y 28 de diciembre de 2025: 1, 3, 5, 7 y 9.

La dependencia recordó que la medida se adopta en cumplimiento de la Circular No. 1954 del 25 de octubre de 2024, emitida por la Gobernación del Tolima. El calendario autorizado contempla el ingreso alternado entre placas pares e impares, incluyendo los puentes festivos.

En el primer trimestre de 2026, estas serán las placas autorizadas para transitar por la vía Murillo – Manizales:

Enero de 2026

3 y 4 de enero: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). 10, 11 y 12 de enero (festivo): placas 0, 1 y 2.

placas 0, 1 y 2. 17 y 18 de enero: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 24 y 25 de enero: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Febrero de 2026

31 de enero y 1 de febrero: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 7 y 8 de febrero: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). 14 y 15 de febrero: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 21 y 22 de febrero: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Marzo de 2026

28 de febrero y 1 de marzo: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 7 y 8 de marzo: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). 14 y 15 de marzo: placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 21, 22 y 23 de marzo (festivo): placas 3, 4 y 5.

placas 3, 4 y 5. 28 y 29 de marzo: placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

“Esta medida se da en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Agradecemos a los conductores por planificar sus viajes con antelación y respetar la normativa”, manifestó Miguel Bermúdez, director Operativo de Tránsito del Tolima.