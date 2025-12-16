Alejandro Restrepo a los hinchas: “Vamos a dar el máximo esfuerzo para que se sientan orgullosos”

Medellín y Nacional disputarán este miércoles el último clásico antioqueño del año, el octavo del 2025, tras haberse cruzado en el Todos Contra Todos, en cuadrangulares y ahora en la final de la Copa Colombia.

El técnico del Poderoso, Alejandro Restrepo, confía en finalmente poder darle una alegría a sus aficionados, teniendo en cuenta que este mismo año perdieron la final de la Liga en condición de local ante Independiente Santa Fe.

Motivación para la final

“Es un privilegio estar en una nueva final, como club estamos muy contentos y felices. (...) Nos ocupa todo, que el equipo llegue bien, del cuerpo de la cabeza, que esté bien en la parte física y fortaleza en la parte mental que es un aspecto importante en las finales. Obviamente que nos preocupa el juego, el pensamiento de cómo podemos aprovechar los momentos nuestros en el juego con balón, de cómo podemos neutralizar las virtudes que tiene el rival porque es un juego de final, donde cada uno de esos detalles cuentan. Sin lugar a dudas al no tener el tiempo suficiente para optimizar esos detalles por no querer cargar al jugador en la parte física, en análisis del video, la conversación individual, el sentir al jugador de cómo vivió el partido anterior, ocupa un partido importante. Entonces creo que estamos en esas pequeñas cosas que van a ser grandes cosas en un partido como este y esperemos estar acertados en las decisiones que tomemos en la previa y que los jugadores también estén acertados el día del partido”.

Los juegos ante Nacional

“Es la octava vez que nos enfrentamos en el año, no es normal en esta liga ni en ninguna del mundo que dos equipos jueguen algo. Hay conocimiento especial de parte de lado y lado, lo que no quiere decir que sea el mismo partido, todos los siete anteriores salieron de maneras muy distintas, con emociones muy diferentes, con aprendizajes y conclusiones seguramente para lo que fue después el siguiente partido. Eso tiene que ver con la parte mental y tiene un porcentaje muy alto porque de allí parte todo, la seguridad con que puedes ejecutar el plan con balón o sin balón, las decisiones que tomes, la tranquilidad que a veces es tan difícil de tener en tan poco tiempo y esto puede ser importante en el resultado final del partido. Mañana le daremos los últimos retoque al plan y esperemos que todo lo que hemos hecho durante toda la temporada nos ayude a que se vea reflejado en un título”.

Mensaje al hincha

“La manifestación de nosotros es de gratitud con el hincha. Ellos siempre han estado. Con los golpes que nos ha dado el fútbol, no solo a ellos sino también a nosotros los que estamos adentro siempre han estado, y el partido pasado es la muestra de eso, ante más de treinta mil del equipo rival los ocho mil o nueve mil que fueron de nosotros nunca pararon de alentar, siempre estuvieron detrás del equipo y nos alentaron a dar ese esfuerzo extra que hay que dar en este tipo de partidos y ahora serán más nuestros, no tengo ninguna duda de que se harán sentir, la van a disfrutar y nosotros vamos a dar el máximo esfuerzo para que se sientan orgullosos del equipo y ojalá esa energía se sienta para que sean el jugador número 12, para que podamos transformarla en buenas acciones, goles y un buen resultado para que salgamos felices todos del estadio”.