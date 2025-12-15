Tumaco tendrá boya de alta tecnología para la detección de tsunamis

Tumaco-Nariño

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la implementación de un sistema de alta precisión que permitirá detectar en tiempo real la generación de tsunamis en el Pacífico colombiano.

Se trata de la primera boya oceánica DART-4G en la historia del país, la cual requiere una inversión de $7.700 millones.

“La boya DART-4G funciona mediante sensores de presión de alta sensibilidad instalados en el fondo marino, capaces de identificar alteraciones asociadas a un tsunami incluso cuando no son visibles en la superficie del océano. La información recolectada permite confirmar en cuestión de segundos si un sismo puede generar un tsunami, así como estimar con mayor exactitud la altura de las olas y el tiempo de llegada a las zonas costeras, facilitando la toma oportuna de decisiones de evacuación” explicó el director de la UNGRD Carlos Carrillo.

El anuncio se realizó en el marco de la conmemoración del tsunami del 12 de diciembre de 1979 en Tumaco, una tragedia que dejó más de 450 víctimas. “Recordar lo ocurrido en 1979 nos exige actuar con responsabilidad. Esta boya permitirá saber, en tiempo real, si un sismo genera un tsunami y activar alertas con mayor precisión y oportunidad. Es un paso histórico para proteger la vida en nuestro Pacífico”, agregó el funcionario.

El sistema se integrará al Centro Nacional de Alerta por Tsunami (CNAT) de la DIMAR, al Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami (SNDAT) y a los Centros de Alerta de Tsunamis del Pacífico, lo que garantizará un monitoreo continuo y coordinado de los fenómenos marino-costeros que puedan afectar a las comunidades del litoral.

Boya para detección de tsunami - Foto: UNGRD Ampliar

La UNGRD informó además que se reforzará el trabajo con autoridades locales, entidades operativas y comunidades para mejorar rutas de evacuación, señalización y realización de simulacros, con el fin de consolidar la preparación territorial y promover una cultura de prevención frente a tsunamis.