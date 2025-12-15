Sectores políticos cuestionan pronunciamientos de Petro tras elecciones Chile: Esto dicen

Colombia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro a raíz del triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, han generado polémica en otros sectores de la política colombiana.

La excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó las afirmaciones del mandatario y aseguró que su pronunciamiento no representa a los colombianos y tampoco afecta los lazos con Chile.

“Las declaraciones de @petrogustavo contra el Pdte. electo de Chile @joseantoniokast son profundamente irresponsables y deben ser tomadas estrictamente como personales. ¿Petro está en pleno uso de sus facultades o bajo qué condiciones emite tales palabras? No representan ni comprometen a los colombianos, ni afectan nuestros lazos fraternos con Chile, mucho más fuertes que su terrible gestión diplomática. ¡Celebremos la democracia chilena!”.

También la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paola Holguín, indicó que al mandatario solo le gusta cuando ganan sus amigos e incluso señaló que Petro opina desde la ignorancia y el radicalismo ideológico.

“Avergüenza la confirmación permanente del talante antidemocrático de Petro, solo le sirve cuando ganan sus amigos. No respeta la voluntad de los pueblos ni la soberanía de las naciones. Opina desde la ignorancia y el radicalismo ideológico”.

Sumado a esto la senadora y también precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, aseguró que “Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden”.

Agregó la congresista que “Colombia y Perú seguirán girando hacia el camino de la prosperidad porque nuestros pueblos se cansaron de la mentira, la corrupción y el caos que promueve la ideología de la muerte; la que mata niños y ancianos sin atención médica, la que asesina líderes sociales por la paz cocal”.

Petro, con la voluntad de Dios y el respaldo del pueblo colombiano que ya despertó del engaño, en 2026 la victoria será de quienes creemos en la libertad, la ley y el orden.



Además el exministro Alejandro Gaviria calificó las declaraciones del mandatario como “patéticas” y añadió que se trata de “una combinación de irresponsabilidad, delirio y estupidez”.