Presidente Petro denuncia que fue bloqueado su trino sobre elecciones en Chile

El presidente Gustavo Petro informó en la noche de este domingo 14 de diciembre que fue bloqueado su trino “sobre la derrota progresista en Chile”, esto luego de que José Antonio Kast fuera elegido como presidente de ese país.

“Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”.

Entre tanto el mandatario afirmó desde su cuenta de X que por el sur y por el norte de América Latina “vienen los vientos de la muerte”. Señaló incluso que “vienen por nostalgia”, motivo por el que hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

Hay que señalar que José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile y quien fue elegido como jefe de estado en reemplazo de Gabriel Boric, obtuvo más de 4 millones de votos en la jornada electoral de esta tarde, según datos preliminares.

Pese a que el presidente Gustavo Petro indicó que no se ha podido pronunciar al respecto por su publicación que fue bloqueada, otros líderes políticos, de derecha en este caso, destacaron la elección de Kast como presidente.

Al respecto se pronunciaron el expresidentes de Colombia, Iván Duque, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y el presidente de Argentina, Javier Milei.