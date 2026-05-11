Drogas La Rebaja asumirá como gestor farmacéutico de Nueva EPS en Ibagué: así será la operación

Circulares amenazan con acabar más de 100 empleos del gremio droguista en Ibagué

A partir del próximo miércoles el 13 de mayo, Drogas La Rebaja asumirá como gestor farmacéutico de Nueva EPS en Ibagué.

La operación se extenderá a Girardot y Soacha y garantizará la entrega de medicamentos a unos 70.000 afiliados.

Noticia en desarrollo…

¿Qué pasará con Drogas La Rebaja?

El pasado mes de abril, el presidente Gustavo Petro anunció el futuro de las sedes de Drogas La Rebaja, luego de realizarse su proceso de extinción: estos reconocidos locales comerciales ubicados en todo el país se convertirán en puntos de atención en salud y entrega de medicamentos en todo el país.

“Las farmacias de ‘Drogas la Rebaja’ pasaron a ser propiedad del Estado y muchos de sus puntos en todo el país pasarán a ser puestos de salud y entrega de medicamentos”, escribió el mandatario en ese momento.

Esto se produjo después de un proceso judicial de extinción de dominio en el cual el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, asumió la administración total de Drogas La Rebaja, tras la intervención a la cooperativa Coopservir.

La Superintendencia de la Economía Solidaria había advertido que, al momento de la intervención, las pérdidas de la entidad superaban los $60.000 millones. Incluso, pudieron haber alcanzado los $90.000 millones de no haberse implementado medidas correctivas.

Por eso, se realizó un operativo de control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Salud, tras el cual se determinó que la cadena cuenta con 811 establecimientos operativos. En su momento, se realizaron renegociaciones con proveedores y hasta una mayor rotación de medicamentos y la reducción en los costos de 50 productos.

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