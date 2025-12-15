Representante de Miguel Ángel Borja sobre supuesto interés de Boca Juniors: “Todo es posible”

Miguel Ángel Borja generó gran revuelo en el fútbol argentino tras asegurar que no le cierra la puerta a ninguna posibilidad, luego de haber sido consultado por Boca Juniors. Desde entonces, ambos gigantes han producido distintas reacciones en torno al jugador cordobés.

La más reciente información que se produjo al respecto, era que ya se habían presentado diálogos entre las partes, Boca y el entorno de Borja. Su representante, Juan Pablo Pachón, habló de los deseos del atacante y no descartó ninguna opción.

“La verdad hay acercamiento de varios grandes del continente y creo que es algo lógico, tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de Libertadores y del fútbol argentino, con 65 goles”, comentó en diálogo con el Diario Olé.

Al respecto añadió: “Obviamente, al estar libre, es normal que se genere interés y morbo de distintos equipos, y pues Miguel está preparado para grandes retos. En este momento, Miguel prioriza jugar en una Liga y un equipo competitivo que lo tenga al máximo nivel. Su objetivo principal para este año es ir al Mundial con la Selección Colombia”.

Finalmente, no descartó una posible partida a Boca Juniors: “Ya veremos qué sucede y yo creo que todo es posible. En este momento, prioriza estar en un equipo grande del continente”.